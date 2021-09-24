В Псковской области зарегистрировали 149 случаев COVID-19 за сутки

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В Псковской области зарегистрировали 149 случаев коронавируса за сутки.
В Псковской области зарегистрировали 149 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 49 485. Выздоровели при этом 42 520 жителей, в том числе 131 за минувшие 24 часа.

К настоящему времени в области провели 529 343 исследований на COVID-19.

Всего в России за последние сутки зафиксировали 21 379 случаев коронавируса, передаёт «Правда.Ру».

Ранее врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков дал советы по вакцинации от гриппа и COVID-19.

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