В Псковской области зарегистрировали 149 случаев COVID-19 за сутки

В Псковской области зарегистрировали 149 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 49 485. Выздоровели при этом 42 520 жителей, в том числе 131 за минувшие 24 часа.

К настоящему времени в области провели 529 343 исследований на COVID-19.

Всего в России за последние сутки зафиксировали 21 379 случаев коронавируса, передаёт «Правда.Ру».

Ранее врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков дал советы по вакцинации от гриппа и COVID-19.