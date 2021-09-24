Психолог рассказала, сможет ли нейросеть вычислять потенциально опасных учеников

Клинический психолог Ирина Коржаева заявила, что возможности нейросети по мониторингу и выявлению опасных учеников ограничены, поскольку программа не сможет вычислить именно стрелков.

Об этом она рассказала в беседе с Life.ru.

«Каждый, кто играет в стрелялку, стреляет в тире, охотится, видит такие сны, — стрелок. Склонности можно отследить по нажиму, скорости написания, задумчивости, наклону и пометкам, помаркам, опечаткам. Если разрешат рисовать в сочинении, было бы вообще круто. При этом необходимо наблюдать динамику — нельзя судить по одному письму», — отметила психолог.

Коржаева подчеркнула, что система должна соблюсти очень много условий, среди которых в том числе одинаковые ручки у учеников и одинаковая бумага. В противном случае, по словам специалиста, «это очередная трата бюджета».

Как ранее сообщало ФАН, психолог Александр Асмолов рассказал, почему подростки не хотят рассказывать о своих переживаниях родителям.