Психолог рассказала, сможет ли нейросеть вычислять потенциально опасных учеников
- © Саид Царнаев
- РИА Новости
Об этом она рассказала в беседе с Life.ru.
«Каждый, кто играет в стрелялку, стреляет в тире, охотится, видит такие сны, — стрелок. Склонности можно отследить по нажиму, скорости написания, задумчивости, наклону и пометкам, помаркам, опечаткам. Если разрешат рисовать в сочинении, было бы вообще круто. При этом необходимо наблюдать динамику — нельзя судить по одному письму», — отметила психолог.
Коржаева подчеркнула, что система должна соблюсти очень много условий, среди которых в том числе одинаковые ручки у учеников и одинаковая бумага. В противном случае, по словам специалиста, «это очередная трата бюджета».
Как ранее сообщало ФАН, психолог Александр Асмолов рассказал, почему подростки не хотят рассказывать о своих переживаниях родителям.