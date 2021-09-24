В Кремле заявили о необходимости обсуждать ограничение контента с насилием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема ограничения показа сцен насилия нуждается в серьёзном обсуждении.

По его словам, «абсолютно доказано психологами и специалистами, что нахождение в доступе... для массового пользователя кадров, где показывается насилие... провоцирует и личное реактивное состояние с психологической точки зрения».

«В этом плане — да, это реальность, которую мы должны признать. В основном эта тема нуждается в серьёзном обсуждении», — сказал Песков.

20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек погибли, 47 пострадали, по данным краевого Минздрава.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что деструктивное влияние интернета приводит к нападениям, подобным стрельбе в пермском университете.