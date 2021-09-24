Число пострадавших при стрельбе в пермском вузе увеличилось до 47

Количество пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете возросло до 47.

Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«Количество обратившихся и получивших разного рода мелкие повреждения, совершенно мельчайшие, каждый день прибавляется. На сегодняшний день — 47», — отметили в пресс-службе.

Ранее ректор Пермского государственного национального исследовательского университета Дмитрий Красильников заявил, что в результате стрельбы в вузе пострадали трое иностранцев.

20 сентября студент открыл стрельбу в университете, шесть человек погибли.

Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен.