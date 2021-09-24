Число пострадавших при стрельбе в пермском вузе увеличилось до 47

Короткая ссылка
Количество пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете возросло до 47.
Число пострадавших при стрельбе в пермском вузе увеличилось до 47
  • © Ольга Домская
  • РИА Новости

Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«Количество обратившихся и получивших разного рода мелкие повреждения, совершенно мельчайшие, каждый день прибавляется. На сегодняшний день — 47», — отметили в пресс-службе.

Ранее ректор Пермского государственного национального исследовательского университета Дмитрий Красильников заявил, что в результате стрельбы в вузе пострадали трое иностранцев.

20 сентября студент открыл стрельбу в университете, шесть человек погибли.

Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить