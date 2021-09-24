Число пострадавших при стрельбе в пермском вузе увеличилось до 47
- © Ольга Домская
- РИА Новости
Об этом сообщили в региональном Минздраве.
«Количество обратившихся и получивших разного рода мелкие повреждения, совершенно мельчайшие, каждый день прибавляется. На сегодняшний день — 47», — отметили в пресс-службе.
Ранее ректор Пермского государственного национального исследовательского университета Дмитрий Красильников заявил, что в результате стрельбы в вузе пострадали трое иностранцев.
20 сентября студент открыл стрельбу в университете, шесть человек погибли.
Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен.