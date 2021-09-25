Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства в России в сентябре

Аналитики изучили более 3 тыс. вакансий в сфере производства и составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы от российских работодателей. С результатами проведённого специалистами сервиса «Работа.ру» исследования ознакомился RT.

Так, одну из самых высоких зарплат предлагают сварщику-аргонщику в Санкт-Петербурге — до 150 тыс. рублей. От соискателя требуются опыт работы с аргонной или полуавтоматической сваркой от года и навык чтения машиностроительных чертежей.

В Москве требуется оператор — наладчик станков с ЧПУ, которому готовы платить до 130 тыс. рублей. Среди требований — опыт работы не менее двух лет и квалификация не ниже четвёртого разряда. В обязанности работника входят написание простейших программ, чтение чертежей, замена и наладка рабочего инструмента и стойки.

Доход до 120 тыс. рублей доступен токарю-фрезеровщику в Северной столице. Кандидату необходимо иметь опыт работы не менее двух лет, уметь выполнять токарные и фрезерные работы не ниже четвёртого разряда.

Оператор на производственной линии на крупном предприятии в Новосибирске может получать до 100 тыс. рублей. Для этого необходимо иметь техническое образование не ниже среднего и опыт работы в аналогичной должности не менее года.

До 90 тыс. рублей может зарабатывать инженер-конструктор на производстве в Красноярске. Для трудоустройства соискателю необходимо иметь высшее техническое образование и опыт работы не менее года, а также уметь работать в программе Solidworks и знать устройство автомобильной техники и перечень контрольно-измерительных инструментов.

Ранее аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства в России в августе.