Инфекционист Тимаков рассказал, почему не все заболевшие COVID-19 теряют обоняние

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Инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-медицина» врач-педиатр Евгений Тимаков рассказал, почему не все заболевшие COVID-19 теряют обоняние.
Инфекционист Тимаков рассказал, почему не все заболевшие COVID-19 теряют обоняние
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«Коронавирус изменил свои свойства и сейчас по-другому воздействует на организм. Больше затрагивает желудочно-кишечный тракт», — заявил он в беседе с URA.RU.

По словам врача, если раньше COVID-19 больше затрагивал верхние дыхательные пути через носоглотку и обладал нейротропным действием, то сейчас он задевает не только носоглотку, но и кишечник.

Со своей стороны, руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Дальневосточного федерального университета, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова профессор Михаил Щелканов подтвердил, что всё зависит от пути инфицирования.

«Запах и вкус наименее вероятно пропадёт, если вы заражаетесь элементарным путём, то есть через грязные руки, когда вирус сразу попадает в пищеварительный тракт и через обонятельные луковицы в мозг не проникает», — пояснил он.

Ранее Евгений Тимаков в беседе со «Взглядом» дал советы по вакцинации от гриппа и COVID-19.

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