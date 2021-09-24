Врач-психотерапевт Файнзильберг высказался по поводу деструктивного влияния интернета на молодёжь

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Анастасия Румянцева
Врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг прокомментировал в беседе с RT заявление председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что деструктивное влияние интернета приводит к нападениям, подобным стрельбе в пермском университете.
Врач-психотерапевт Файнзильберг высказался по поводу деструктивного влияния интернета на молодёжь
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«Проблема на самом деле острая. Я не могу не согласиться с господином Бастрыкиным о том, что влияние интернета и компьютерных игр, в частности, где герой убивает направо-налево и при этом остаётся невредимым, это, конечно, формирует негативный аспект детского воспитания», — пояснил специалист.

Файнзильберг добавил, что попытка взять под контроль эту сферу «имеет право на существование», но в противовес должна быть деятельность, например, СМИ, интернета, а также появление компьютерных игр, которые «воспевают позитивные аспекты жизни». 

«Такая информация, которая несёт позитивный настрой. Но здесь играют большую роль не только эти негативные аспекты, но и некое невыполнение своих профессиональных обязанностей тех людей, которые поставлены обществом на службу ему. Я имею в виду психиатров, которые обязаны давать разрешение на оружие... Есть психологи, которые должны быть в школе, при поступлении в ВУЗ и работать там. Не должно быть формальных медосмотров», — заявил он.

При этом психотерапевт подчеркнул, что победить подобную проблему можно только совместными усилиями многих специалистов, психологов, врачей, преподавателей и вообще неравнодушных людей. 

Ранее Бастрыкин в интервью ТАСС заявил о связи нападений на учебные заведения с влиянием интернета.

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