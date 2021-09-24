Автоэксперт Архиреев прокомментировал отмену штрафов за превышение средней скорости

Главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев рассказал, почему, по его мнению, в России отменили штрафы за превышение средней скорости.

По словам специалиста, радары комплекса «Автодория», которые выписывали штрафы за превышение средней скорости, находились на большом расстоянии друг от друга.

Одной из проблем в этом отношении была невозможность определить, где конкретно произошло нарушение.

«Это может быть как в любой точке населённого пункта, так и на участке действия ограничительного знака», — объяснил Архиреев в беседе с «ПолитЭкспертом».

Наряду с этим он отметил, что штрафовать по признаку превышения средней скорости всё же стоит, поскольку это является правонарушением.

Однако для этого необходимо доработать существующий закон, заключил эксперт.

Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, можно ли обжаловать штрафы за превышение средней скорости.