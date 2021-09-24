Памфилова заявила, что итоговая явка на выборы в Госдуму составила 51,72%

Глава ЦИК Элла Памфилова, подводя итоги избирательной кампании, назвала итоговую явку на выборы в Госдуму.

«В выборах приняли участие 56 483 685 избирателей, или 51,72% от числа избирателей», — цитирует ТАСС главу ЦИК.

Ранее сообщалось, что Памфилова назвала прошедшую избирательную кампанию в Госдуму самой сложной за всё время своей работы.

Также стало известно, что председатель Госдумы Вячеслав Володин распорядился создать временную депутатскую рабочую группу по подготовке первого заседания Госдумы VIII созыва.