Памфилова заявила, что итоговая явка на выборы в Госдуму составила 51,72%
- © Александр Авилов
- АГН «Москва»
«В выборах приняли участие 56 483 685 избирателей, или 51,72% от числа избирателей», — цитирует ТАСС главу ЦИК.
Ранее сообщалось, что Памфилова назвала прошедшую избирательную кампанию в Госдуму самой сложной за всё время своей работы.
Также стало известно, что председатель Госдумы Вячеслав Володин распорядился создать временную депутатскую рабочую группу по подготовке первого заседания Госдумы VIII созыва.