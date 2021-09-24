Психиатр Котова назвала способы справиться с сезонными перепадами настроения

Кандидат медицинских наук, психиатр, вице-президент международного общества «Стресс под контролем» Ольга Котова назвала способы справиться с сезонной депрессией.

Самый простой способ — добавить в жизнь света, рассказала она в беседе с радио Sputnik.

«Чтобы не было сезонных депрессивных расстройств, то есть сезонных расстройств настроения, надо не жалеть электричества и не экономить на свете. Чем больше света дома и на работе, тем лучше для эмоционального состояния человека», — сказала Котова.

Кроме того, специалист посоветовала ограничить время, которое человек проводит за компьютером.

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