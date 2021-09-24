Психиатр Котова назвала способы справиться с сезонными перепадами настроения
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Самый простой способ — добавить в жизнь света, рассказала она в беседе с радио Sputnik.
«Чтобы не было сезонных депрессивных расстройств, то есть сезонных расстройств настроения, надо не жалеть электричества и не экономить на свете. Чем больше света дома и на работе, тем лучше для эмоционального состояния человека», — сказала Котова.
Кроме того, специалист посоветовала ограничить время, которое человек проводит за компьютером.
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