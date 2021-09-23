Доктор медицинских наук прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 для подростков

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Доктор медицинских наук, доктор экономических наук Дмитрий Еделев прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 для подростков.
Доктор медицинских наук прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 для подростков
  • Reuters
  • © Tatyana Makeyeva

«Подросток — это не взрослый человек, это растущий организм, в котором по-другому протекают физиологические, химические реакции. Это организм, который только через какое-то время может стать взрослым. Поэтому вакцина для подростков — это отдельное направление во всём мире», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, вакцина подросткам нужна в меньшей дозе, чем у взрослых, поскольку иммунная реакция у них протекает быстрее.

Ранее сообщалось, что центр имени Гамалеи подал в Министерство здравоохранения России документы на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 для подростков.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.

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