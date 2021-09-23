Семейный врач Добровольский рассказал о влиянии погоды на самочувствие

Короткая ссылка
Семейный врач Алексей Добровольский рассказал о влиянии погоды на самочувствие.
Семейный врач Добровольский рассказал о влиянии погоды на самочувствие
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Жаркая погода с высокой температурой будет усиливать боль. При повышенной температуре проводимость болевых рецепторов будет выше — человек почувствует боль ярче и сильнее. При холодной погоде эффект будет уменьшаться», — заявил он в беседе с Nation News.

Ещё одним фактором влияния на самочувствие эксперт назвал атмосферное давление. Как отметил Добровольский, оно влияет на сосудистые спазмы.

«Но все эти влияния достаточно незначительны. Всё на уровне исследований или гипотез. Обычный человек вряд ли обратит внимание на изменения в пасмурную или солнечную погоду», — добавил врач.

Ранее психолог Виктор Лимонов в беседе с ФАН рассказал о причинах осенней грусти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить