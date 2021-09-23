Семейный врач Добровольский рассказал о влиянии погоды на самочувствие

Семейный врач Алексей Добровольский рассказал о влиянии погоды на самочувствие.

«Жаркая погода с высокой температурой будет усиливать боль. При повышенной температуре проводимость болевых рецепторов будет выше — человек почувствует боль ярче и сильнее. При холодной погоде эффект будет уменьшаться», — заявил он в беседе с Nation News.

Ещё одним фактором влияния на самочувствие эксперт назвал атмосферное давление. Как отметил Добровольский, оно влияет на сосудистые спазмы.

«Но все эти влияния достаточно незначительны. Всё на уровне исследований или гипотез. Обычный человек вряд ли обратит внимание на изменения в пасмурную или солнечную погоду», — добавил врач.

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