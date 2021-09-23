Психиатр Федорович предостерёг от сна рядом с работающим телевизором

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Врач-психиатр высшей категории Александр Федорович рассказал, почему нежелательно спать с включённым телевизором.
Психиатр Федорович предостерёг от сна рядом с работающим телевизором
  • Pixabay

Это ведёт к ухудшению качества отдыха и перегрузке нервной системы, пояснил специалист в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Нельзя говорить, что человек отдыхает в это время, потому что работа мозга и анализ ситуации продолжается. Даже когда люди говорят, что включают телевизор для фона. Белый шум всё равно обеспечивает нагрузку на центральную нервную систему через анализаторы. Так или иначе, информация мозгом обрабатывается… Истощение нервной системы может повлечь за собой нарушения сна», — сказал Федорович.

Он также отметил, что перед сном не стоит играть в онлайн-игры.

Ранее основатель health-tech-компании AIBY Оля Осокина в беседе с «Газетой.Ru» заявила о вреде сна рядом с мобильным телефоном.

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