В Подмосковье оформили более 200 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.
«В сентябре в медицинских организациях Подмосковья начала действовать новая электронная услуга по выписке электронного рецепта на льготные лекарственные препараты. За первые две недели врачи оформили более 200 тыс. электронных рецептов», — заявили в ведомстве.
Как отметила глава областного Минздрава Светлана Стригункова, такой формат очень удобен, поскольку пациент не потеряет такой документ, а оформить его можно менее чем за минуту.
Ранее главный врач детской городской поликлиники №122 Александр Брагин в беседе с НСН прокомментировал запуск сервиса «Цифровой паспорт ребёнка».