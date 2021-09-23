В Подмосковье оформили более 200 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства

В больницах Московской области оформили более 200 тыс. электронных рецептов на льготные лекарства.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.

«В сентябре в медицинских организациях Подмосковья начала действовать новая электронная услуга по выписке электронного рецепта на льготные лекарственные препараты. За первые две недели врачи оформили более 200 тыс. электронных рецептов», — заявили в ведомстве.

Как отметила глава областного Минздрава Светлана Стригункова, такой формат очень удобен, поскольку пациент не потеряет такой документ, а оформить его можно менее чем за минуту.

Ранее главный врач детской городской поликлиники №122 Александр Брагин в беседе с НСН прокомментировал запуск сервиса «Цифровой паспорт ребёнка».