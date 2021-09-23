Доктор наук Руженцова высказалась об уровне заболеваемости COVID-19 среди детей
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- РИА Новости
По словам специалиста, в стране наблюдается рост заболеваемости детей коронавирусной инфекцией, «связанной со штаммом «дельта».
«Безусловно, дети по-прежнему болеют коронавирусной инфекцией легче. Но, поскольку сейчас большинство коллективов работают активно, большинство детей продолжают очные занятия... в школах, группы в детских садах работают, то обмен этими штаммами, вирусами идёт более активно именно среди детей», — сказала Руженцова.
Она добавила, что в настоящее время у несовершеннолетних наблюдаются более выраженные проявления болезни, чем ранее.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусом.