Доктор наук Руженцова высказалась об уровне заболеваемости COVID-19 среди детей

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Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировала данные об уровне заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей.
Доктор наук Руженцова высказалась об уровне заболеваемости COVID-19 среди детей
  • © Александр Кондратюк
  • РИА Новости

По словам специалиста, в стране наблюдается рост заболеваемости детей коронавирусной инфекцией, «связанной со штаммом «дельта».

«Безусловно, дети по-прежнему болеют коронавирусной инфекцией легче. Но, поскольку сейчас большинство коллективов работают активно, большинство детей продолжают очные занятия... в школах, группы в детских садах работают, то обмен этими штаммами, вирусами идёт более активно именно среди детей», — сказала Руженцова.

Она добавила, что в настоящее время у несовершеннолетних наблюдаются более выраженные проявления болезни, чем ранее.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусом.

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