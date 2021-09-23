Врач напомнила о мерах профилактики в периоды роста числа инфекционных заболеваний

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Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала, почему в 2020 году наблюдалась относительно низкая заболеваемость гриппом и какие меры необходимо соблюдать, чтобы число случаев инфекционных заболеваний не возрастало.
Врач напомнила о мерах профилактики в периоды роста числа инфекционных заболеваний
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«Гриппа действительно мы видели в прошлом году намного меньше. Но в первую очередь эта благоприятная ситуация нами была связана с очень высоким количеством вакцинированных против гриппа. В то же время соблюдались рекомендации: многие детские коллективы, коллективы сотрудников, студентов выходили на дистанционное обучение, поэтому контактов было намного меньше, чем в предыдущие годы», — заявила специалист.

Кроме того, Руженцова напомнила о необходимости соблюдения профилактических мероприятий для минимизации вероятности заболеть.

По словам врача, важно вакцинироваться, не нарушать масочный режим, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать дистанцию и своевременно изолировать заболевших.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге началась сезонная прививочная кампания от гриппа.

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