Кабмин России одобрил законопроект о МРОТ не ниже прожиточного минимума в 2022 году

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Российское правительство одобрило проект закона об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году не ниже прожиточного минимума.
Кабмин России одобрил законопроект о МРОТ не ниже прожиточного минимума в 2022 году
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в ст. 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится сообщении.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что в 2022 году зарплата почти 3 млн россиян вырастет за счёт решения повысить МРОТ до 13,6 тыс. рублей.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал заявление Мишустина.

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