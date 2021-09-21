Мишустин: после повышения МРОТ до 13,6 тысячи рублей вырастет зарплата почти 3 млн россиян
- РИА Новости
«В повестке ещё один важный законопроект — о повышении минимального размера оплаты труда. Напомню, с текущего года мы перешли на новый принцип его расчёта. Cо следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счёт такого решения вырастет заработная плата почти 3 млн человек», — сказал Мишустин.
1 июля премьер-министр подписал постановление об установлении размера прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по России на 2022 год в размере 11 950 рублей.
В конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о новой методике расчёта минимального размера оплаты труда исходя из медианной зарплаты.