Мишустин: после повышения МРОТ до 13,6 тысячи рублей вырастет зарплата почти 3 млн россиян

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В 2022 году зарплата почти 3 млн россиян вырастет за счёт решения повысить МРОТ до 13,6 тыс. рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства в режиме видеоконференции.
Мишустин: после повышения МРОТ до 13,6 тысячи рублей вырастет зарплата почти 3 млн россиян
  • РИА Новости

«В повестке ещё один важный законопроект — о повышении минимального размера оплаты труда. Напомню, с текущего года мы перешли на новый принцип его расчёта. Cо следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счёт такого решения вырастет заработная плата почти 3 млн человек», — сказал Мишустин.

1 июля премьер-министр подписал постановление об установлении размера прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по России на 2022 год в размере 11 950 рублей. 

В конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о новой методике расчёта минимального размера оплаты труда исходя из медианной зарплаты.

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