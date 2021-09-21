Экономист Остапкович прокомментировал заявление Мишустина о повышении МРОТ
- РИА Новости
«Любое повышение — это позитивный манёвр. Правительство выполняет свои обязательства по отношению к гражданам», — отметил Остапкович.
Также, по его мнению, стоит «более фундаментально, более макроэкономически» бороться с бедностью.
«Будет расти экономика, будут расти прибыли предприятий, предприниматели будут заинтересованы в дополнительном найме трудовых ресурсов, в росте их доходов, чтобы они поднимали их производство», — рассказал он.
При этом специалист заявил о необходимости «акцентированно увеличить вложение» в человеческий капитал, в здравоохранение, в образование, в науку.
«Чтобы человек был здоровый и более продуктивный, более производительный. Тогда он мог бы претендовать не только на минимальную оплату труда, но и на более повышенную. То есть применять различные механизмы», — заключил собеседник RT.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что в 2022 году зарплата почти 3 млн россиян вырастет за счёт решения повысить МРОТ до 13,6 тыс. рублей.