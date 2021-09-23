В России повторился рекорд суточной смертности от коронавируса

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Число летальных исходов повторило рекордный показатель с момента начала пандемии в России. За прошедшие сутки в стране от последствий заболевания коронавирусной инфекцией скончались 820 человек, сообщает оперативный штаб.
В России повторился рекорд суточной смертности от коронавируса
  • Reuters

Уровень смертности держится на уровне более 800 человек уже трое суток.

Больше всего смертей за сутки зафиксировано в Москве — 54.

Ранее стало известно, что за сутки в России выявили 21 438 случаев инфицирования коронавирусом.

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