В России повторился рекорд суточной смертности от коронавируса

Число летальных исходов повторило рекордный показатель с момента начала пандемии в России. За прошедшие сутки в стране от последствий заболевания коронавирусной инфекцией скончались 820 человек, сообщает оперативный штаб.

Reuters

Уровень смертности держится на уровне более 800 человек уже трое суток. Больше всего смертей за сутки зафиксировано в Москве — 54. Ранее стало известно, что за сутки в России выявили 21 438 случаев инфицирования коронавирусом.