Иммунолог Продеус перечислил факторы уязвимости детей для аллергии

Короткая ссылка
Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Московской области Андрей Продеус рассказал, что есть три основных фактора, которые делают детей уязвимыми для аллергии.
Иммунолог Продеус перечислил факторы уязвимости детей для аллергии
  • Pixabay

Аллергия — это процесс повышенного ответа на стандартные раздражения, отметил эксперт в эфире телеканала «360».

По его мнению, у недоношенных детей больше шансов приобрести аллергию, потому что организм может не научиться быть толерантным к таким внешним раздражителям.

«Следующий аспект, который за последние десятилетия увеличился в процентах, — это количество детей, рождённых путём кесарева сечения... Такие роды увеличивают риск развития аллергии», — добавил Продеус.

Третий аспект, который влияет на возможность формирования аллергии у детей, — отсутствие или неполноценность грудного вскармливания, заключил специалист.

Ранее врач-аллерголог Владимир Болибок в беседе с Inforeactor рассказал, что делать в случае возникновения аллергии на укусы комаров, мошек, пчёл.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить