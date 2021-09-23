Иммунолог Продеус перечислил факторы уязвимости детей для аллергии

Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Московской области Андрей Продеус рассказал, что есть три основных фактора, которые делают детей уязвимыми для аллергии.

Аллергия — это процесс повышенного ответа на стандартные раздражения, отметил эксперт в эфире телеканала «360».

По его мнению, у недоношенных детей больше шансов приобрести аллергию, потому что организм может не научиться быть толерантным к таким внешним раздражителям.

«Следующий аспект, который за последние десятилетия увеличился в процентах, — это количество детей, рождённых путём кесарева сечения... Такие роды увеличивают риск развития аллергии», — добавил Продеус.

Третий аспект, который влияет на возможность формирования аллергии у детей, — отсутствие или неполноценность грудного вскармливания, заключил специалист.

Ранее врач-аллерголог Владимир Болибок в беседе с Inforeactor рассказал, что делать в случае возникновения аллергии на укусы комаров, мошек, пчёл.