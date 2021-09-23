В Кремле сообщили о планируемых встречах Путина с Лавровым и Шойгу
- Reuters
Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
«Встречи действительно планируются», — заявил он.
При этом источник издания заявил, что общение запланировано на 27 сентября.
Ранее сообщалось, что Шойгу, Лавров, Проценко, Кузнецова и Шмелёва были в первой пятёрке федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму.
В начале сентября Путин заявил, что Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму.
20 сентября Песков заявил, что Лавров и Шойгу примут личное решение относительно мандатов в Госдуме.