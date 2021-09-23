В Кремле сообщили о планируемых встречах Путина с Лавровым и Шойгу

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Президент России Владимир Путин планирует встретиться с министром обороны Сергеем Шойгу, главой МИД Сергеем Лавровым, главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, сопредседателем центрального штаба ОНФ Еленой Шмелёвой и уполномоченным по правам ребёнка Анной Кузнецовой.
В Кремле сообщили о планируемых встречах Путина с Лавровым и Шойгу
  • Reuters

Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Встречи действительно планируются», — заявил он.

При этом источник издания заявил, что общение запланировано на 27 сентября.

Ранее сообщалось, что Шойгу, Лавров, Проценко, Кузнецова и Шмелёва были в первой пятёрке федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму.

В начале сентября Путин заявил, что Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму. 

20 сентября Песков заявил, что Лавров и Шойгу примут личное решение относительно мандатов в Госдуме.

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