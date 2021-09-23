В Москве рассказали о мерах по повышению качества жизни москвичей

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выступила на IV Форуме социальных инноваций регионов. Она, в частности, рассказала, чем столица руководствуется при разработке и внедрении нововведений в социальной сфере.

«По мнению большинства экспертов — и они здесь единодушны, — 60% здоровья современного населения не имеет вообще никакого отношения к медицине: оно зависит от образа жизни. Это значит, что для повышения общественного здоровья надо в первую очередь работать над изменением образа жизни человека — преодолевать сидячий образ жизни, вредные пищевые привычки, алкоголизм и курение», — сказала Ракова в беседе с «Российской газетой».

В связи с этим она напомнила о решениях города не только в сфере здравоохранения, но и в сфере развития городской среды.

Например, Ракова упомянула о том, что правительство Москвы в течение 10 лет создаёт доступные объекты для занятий спортом — воркаут-площадки, площадки для футбола, волейбола и баскетбола, беговые и велодорожки, катки, бассейны, лыжные трассы.

Кроме того, она подчеркнула, что в этом отношении важна и общественная инфраструктура — улицы, парки, скверы. Необходимо, чтобы такие объекты подталкивали горожан к более активному образу жизни.

Сообщается, что форум собрал 9,5 тыс. посетителей очно и ещё свыше 12 тыс. онлайн.

В числе 310 спикеров были федеральные и региональные министры, эксперты из России, США и других стран мира.

Как ранее передавало ФАН, московские врачи-рентгенологи с июня используют искусственный интеллект для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца.