«Ъ»: В России перестали штрафовать водителей за превышение средней скорости

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В России перестали выносить штрафы автомобилистам за превышение средней скорости. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России.
«Ъ»: В России перестали штрафовать водителей за превышение средней скорости
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

В ответе ГУОБДД на запрос издания говорится, что в настоящее время используемые ГАИ формы федерального статического наблюдения не содержат данных по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяжённом участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме.

В ведомстве не уточнили причины и сроки прекращения вынесения таких штрафов.

При этом газета пишет, что штрафы за превышение средней скорости в Москве перестали назначать с августа, а в Московской области — с мая-июня.

С 1 сентября в России вступили в силу новые правила обжалования штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные на камеру.

Ранее руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил увеличить до 10 тыс. рублей штраф за пользование телефоном при управлении автомобилем.

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