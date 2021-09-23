В России за сутки проведено почти 500 тысяч тестов на коронавирус

В России за сутки проведено 499 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«За последние сутки проведено 499 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 23 сентября остаются 1 223 758 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.

Отмечается, что всего в России проведено свыше 188,2 млн тестов на коронавирус.

Ранее Министерство здравоохранения России утвердило новую, 12-ю версию временных методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции COVID-19.

В июле Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.