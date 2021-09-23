Глава СВР прокомментировал обвинения Лондона в адрес третьего россиянина по делу Скрипалей
- Reuters
«На мой взгляд, это попытка очередной ложью прикрыть или поддержать ложь предыдущую. И кроме того, в свете последних афганских событий это ещё, наверное, и попытка отвлечь общественность от позора, бегства из Афганистана прежде всего войск США, их союзников, в том числе в лице Великобритании», — сказал Нарышкин, отвечая на вопрос ТАСС.
Он добавил, что, по его мнению, это также попытка отвлечь общественность от того факта, что в настоящее время блок НАТО не в силах поддерживать безопасность в том или ином регионе мира.
Ранее британская полиция предъявила обвинения третьему россиянину по делу об отравлении в Солсбери.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва осуждает попытки Лондона переложить на российскую сторону ответственность по делу Скрипалей.
5 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии.
Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.