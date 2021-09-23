Глава СВР прокомментировал обвинения Лондона в адрес третьего россиянина по делу Скрипалей

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Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прокомментировал заявление полиции Британии о якобы причастности ещё одного россиянина к делу Скрипалей.
Глава СВР прокомментировал обвинения Лондона в адрес третьего россиянина по делу Скрипалей
  • Reuters

«На мой взгляд, это попытка очередной ложью прикрыть или поддержать ложь предыдущую. И кроме того, в свете последних афганских событий это ещё, наверное, и попытка отвлечь общественность от позора, бегства из Афганистана прежде всего войск США, их союзников, в том числе в лице Великобритании», — сказал Нарышкин, отвечая на вопрос ТАСС.

Он добавил, что, по его мнению, это также попытка отвлечь общественность от того факта, что в настоящее время блок НАТО не в силах поддерживать безопасность в том или ином регионе мира.

Ранее британская полиция предъявила обвинения третьему россиянину по делу об отравлении в Солсбери.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва осуждает попытки Лондона переложить на российскую сторону ответственность по делу Скрипалей.

5 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии.

Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

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