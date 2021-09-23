В Башкирии в результате ДТП пострадали девять врачей и санитаров
Как пишет ТАСС, автомобиль скорой помощи УАЗ и КамАЗ столкнулись в Чишминском районе Башкирии, из-за чего девять человек получили травмы и были направлены в больницу для медобследования.
Отмечается, что пациентов в машине не было.
ДТП произошло на первом километре автодороги регионального значения Чишмы — Давлеканово в районе поворота на Сахарный завод.
Причины дорожного инцидента устанавливаются.
Ранее в районе города Салават в Башкирии при столкновении маршрутного автобуса с легковым автомобилем один человек погиб и четверо получили травмы.