В Башкирии в результате ДТП пострадали девять врачей и санитаров

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В Башкортостане после ДТП с КамАЗом пострадали девять ехавших в машине скорой помощи врачей и санитаров. Об этом заявили в пресс-службе регионального МВД.

Как пишет ТАСС, автомобиль скорой помощи УАЗ и КамАЗ столкнулись в Чишминском районе Башкирии, из-за чего девять человек получили травмы и были направлены в больницу для медобследования.

Отмечается, что пациентов в машине не было.

ДТП произошло на первом километре автодороги регионального значения Чишмы — Давлеканово в районе поворота на Сахарный завод.

Причины дорожного инцидента устанавливаются.

Ранее в районе города Салават в Башкирии при столкновении маршрутного автобуса с легковым автомобилем один человек погиб и четверо получили травмы.

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