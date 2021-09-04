В ДТП с автобусом в Башкирии погиб один человек

В районе города Салават в Башкирии при столкновении маршрутного автобуса с легковым автомобилем один человек погиб и четверо получили травмы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по республике.

«4 сентября в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что на трассе Р-240 в районе города Салават произошло ДТП с участием маршрутного автобуса «Башавтотранс» №350 Уфа — Оренбург и Lada Priora», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «в результате ДТП погиб один пассажир Lada, травмированы четыре человека (водитель Lada, водитель и два пассажира автобуса Mercedes-Benz Sprinter)».

Ранее сообщалось, что в Челябинской области микроавтобус съехал в кювет, в результате чего пострадали семь человек, в том числе ребёнок.