В ДТП с автобусом в Башкирии погиб один человек

Короткая ссылка
В районе города Салават в Башкирии при столкновении маршрутного автобуса с легковым автомобилем один человек погиб и четверо получили травмы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по республике.

«4 сентября в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что на трассе Р-240 в районе города Салават произошло ДТП с участием маршрутного автобуса «Башавтотранс» №350 Уфа — Оренбург и Lada Priora», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «в результате ДТП погиб один пассажир Lada, травмированы четыре человека (водитель Lada, водитель и два пассажира автобуса Mercedes-Benz Sprinter)».

Ранее сообщалось, что в Челябинской области микроавтобус съехал в кювет, в результате чего пострадали семь человек, в том числе ребёнок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить