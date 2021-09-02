Семь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Челябинской области

В Челябинской области микроавтобус съехал в кювет, в результате чего пострадали семь человек, в том числе ребёнок. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

РИА Новости

«Водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ-322130, при неустановленных обстоятельствах совершил съезд в левый кювет по ходу движения транспортного средства», — приводит ТАСС сообщение. В результате ДТП шесть взрослых, а также несовершеннолетний 2009 года рождения получили телесные повреждения различной степени тяжести. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ранее сообщалось, что в Омске рейсовый микроавтобус «Газель» столкнулся с легковым автомобилем Mitsubishi, в результате чего пострадали четыре человека.