Семь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Челябинской области

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В Челябинской области микроавтобус съехал в кювет, в результате чего пострадали семь человек, в том числе ребёнок. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Семь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Челябинской области
  • РИА Новости

«Водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ-322130, при неустановленных обстоятельствах совершил съезд в левый кювет по ходу движения транспортного средства», — приводит ТАСС сообщение.

В результате ДТП шесть взрослых, а также несовершеннолетний 2009 года рождения получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Омске рейсовый микроавтобус «Газель» столкнулся с легковым автомобилем Mitsubishi, в результате чего пострадали четыре человека.

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