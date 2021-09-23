Ракетные комплексы Черноморского флота провели учения в Чёрном море

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Военнослужащие мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» Черноморского флота (ЧФ) на учениях отработали нанесение ракетных ударов по вражеским кораблям в Чёрном море.
Ракетные комплексы Черноморского флота провели учения в Чёрном море
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Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота, учения прошли по плану боевой подготовки на фоне проходящих в Чёрном море совместных учений кораблей Крымской и Новороссийской военно-морских баз ЧФ.

В ходе учений были отработаны задачи по обнаружению и уничтожению учебных морских целей с выполнением пусков противокорабельными ракетами на полигоне Опук в Крыму.

Отмечается, что для отслеживания кораблей условного противника на дальних рубежах поражения применялись беспилотные летательные аппараты.

Ранее на газодобывающей платформе в Чёрном море прошли учения, направленные на отработку действий по предотвращению теракта.

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