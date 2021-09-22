На газодобывающей платформе в Чёрном море прошли антитеррористические учения

Короткая ссылка
На газодобывающей платформе в Чёрном море прошли учения, направленные на отработку действий по предотвращению теракта.
На газодобывающей платформе в Чёрном море прошли антитеррористические учения
  • © Погрануправление ФСБ по Республике Крым

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Погрануправления ФСБ России.

«Силовики отрабатывали действия по организации и проведению мероприятий, направленных на пресечение террористического акта, совершённого на одной из платформ государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз», расположенной в исключительной экономической зоне Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

К тренировке также привлекли силы и средства управления ФСБ по Крыму и Севастополю, Черноморского флота, МЧС, Росгвардии, МВД и «Черноморнефтегаза».

Операция по освобождению условных заложников и обезвреживанию условных террористов прошла успешно.

В январе «ПолитЭксперт» сообщал, что военные Северного флота приняли участие в антитеррористических учениях в Мурманской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить