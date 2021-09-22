На газодобывающей платформе в Чёрном море прошли антитеррористические учения

На газодобывающей платформе в Чёрном море прошли учения, направленные на отработку действий по предотвращению теракта.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Погрануправления ФСБ России.

«Силовики отрабатывали действия по организации и проведению мероприятий, направленных на пресечение террористического акта, совершённого на одной из платформ государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз», расположенной в исключительной экономической зоне Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

К тренировке также привлекли силы и средства управления ФСБ по Крыму и Севастополю, Черноморского флота, МЧС, Росгвардии, МВД и «Черноморнефтегаза».

Операция по освобождению условных заложников и обезвреживанию условных террористов прошла успешно.

В январе «ПолитЭксперт» сообщал, что военные Северного флота приняли участие в антитеррористических учениях в Мурманской области.