Врач прогнозирует выход на плато по коронавирусу в России в декабре
- РИА Новости
По его словам, на данный момент стабилизации процесса и выхода на плато по COVID-19 не произошло.
«А когда будет снижение, а оно будет, вероятнее всего, в декабре, середина — конец декабря, вот тогда мы зиму более-менее, надеюсь, спокойно с вами переживём», — приводит ТАСС его заявление в эфире телеканала «Москва 24».
Ранее директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов в беседе с RT прокомментировал заявление ВОЗ о выходе мира на плато по заболеваемости коронавирусом.