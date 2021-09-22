Врач прогнозирует выход на плато по коронавирусу в России в декабре

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Выход на плато по коронавирусу ожидается в России в декабре текущего года. Об этом сообщил главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.
Врач прогнозирует выход на плато по коронавирусу в России в декабре
  • РИА Новости

По его словам, на данный момент стабилизации процесса и выхода на плато по COVID-19 не произошло.

«А когда будет снижение, а оно будет, вероятнее всего, в декабре, середина — конец декабря, вот тогда мы зиму более-менее, надеюсь, спокойно с вами переживём», — приводит ТАСС его заявление в эфире телеканала «Москва 24».

Ранее директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов в беседе с RT прокомментировал заявление ВОЗ о выходе мира на плато по заболеваемости коронавирусом.

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