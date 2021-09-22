Подлодка «Старый Оскол» завершила миссию в Средиземноморье и возвращается в Россию

Подводная лодка «Старый Оскол» Черноморского флота выполнила плановые задачи в Средиземном море и возвращается к Новороссийску, судно проходит проливы Дарданеллы и Босфор, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«Экипаж подводной лодки «Старый Оскол» Черноморского флота (ЧФ) завершил плановое выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота России в Средиземном море и взял курс к месту постоянного базирования — к городу-герою Новороссийску», — заявили в Минобороны.

При прохождении проливных зон подводные лодки ЧФ и надводные корабли действуют в строгом соответствии с международным морским правом, подчеркнули там.

В июне Россия провела в Средиземном море учения с участием двух носителей гиперзвуковых ракет «Кинжал», истребителей МиГ-31К, пяти кораблей и двух подлодок, в том числе «Старого Оскола».