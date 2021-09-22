Правозащитник Ионов объяснил требование признать издание The Bell иноагентом

Основатель Общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства Александр Ионов в беседе с RT рассказал подробности требования признать издание The Bell иностранным агентом.

«Требование простое — в рамках действующего закона об иностранных агентах и физлицах, выполняющих функции иностранного агента. Я считаю — и это не только моё мнение, но и мнение экспертов и юристов Общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства, — что издание The Bell имеет управляющую компанию в США, которую госпожа (Елизавета. — RT) Осетинская открыла после прохождения обучения по программе журналистов-расследователей», — сказал Ионов.

Он также добавил, что Комитет по выявлению иностранного вмешательства всегда предоставляет документы, которые говорят о непосредственном целевом финансировании.

«Целевое финансирование в случае The Bell мы доказали. Опубликовали только 10% документов, которые у нас есть», — уточнил он.

Ранее стало известно, что Ионов требует от Генпрокуратуры признать издание The Bell иностранным агентом.

Как он отметил, проект The Bell был основан Елизаветой Осетинской в 2017 году — после того, как она прошла обучение по программе для журналистов-расследователей в Стэнфордском университете в США.

Управляющей компанией The Bell является американское юридическое лицо Polestar Digital Ventures Inc., открытое Осетинской в штате Делавэр в 2017 году.

«После того как Елизавета в январе 2018 года посетила университет Беркли и встретилась там с рядом людей, предположительно работающих на ЦРУ, её юридическое лицо начало получать прямое финансирование из разных организаций. Например, согласно форме 990, Investigative Studios Inc, ежегодно выделяет Осетинской $132 тыс. целевого финансирования, и это не единственная организация, которую мы нашли», — отметил Ионов.