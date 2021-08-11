Ионов рассказал о программе помощи физическим лицам — иноагентам

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Анастасия Белоусова
Председатель Общественного комитета по выявлению иностранного влияния Александр Ионов в беседе с RT рассказал о программе помощи физическим лицам — иностранным агентам.
Ионов рассказал о программе помощи физическим лицам — иноагентам
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

По словам общественного деятеля, в рамках программы им будет оказана бесплатная юридическая помощь.

«Это, скорее, программа, направленная на то, чтобы люди в рамках действующего законодательства, при соблюдении норм и законов в части отчётности о получении иностранного финансирования и так далее смогли через определённый срок от этого статуса избавиться. Потому что статус предполагает определённые ограничения,  соответственно, сейчас с точки зрения изучения общественного поля мы видим, что сами те же люди, которые этот статус получили, пытаются как-то отметить его сегрегационную нагрузку. Это говорит о том, что это может как-то разделить общество», — считает Ионов.

Он уточнил, что для помощи будет создана контактная группа. Для того чтобы стать участником программы, нужно обратиться к Ионову.

«Они могут обратиться ко мне лично по телефону либо в социальных сетях, все мои контакты знают. Я даже не буду давать контактные данные комитета —  непосредственно ко мне как к председателю. Соответственно, посмотрим. Сейчас в либеральном обществе бытует мнение, что статус иностранного агента — некая история про врагов народа, что от этого статуса невозможно избавиться. Это не так, от этого статуса можно избавиться, как от него избавиться, чётко прописано в законе», — заключил он.

Ранее Ионов рассказал RT о намерении создать Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства.

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