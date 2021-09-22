СК проверяет порядок получения разрешения на оружие устроившим стрельбу в пермском вузе
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В ведомстве заявили, что провели обыски, изъяли охотничий билет, а также документы на оружие и «другие материалы, имеющие значение для следствия».
«Также следствие проверяет порядок получения подозреваемым разрешения на приобретение охотничьего оружия, изымаются записи с камер видеонаблюдения», — говорится в сообщении на сайте СК.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза. Погибли шесть человек. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен.
По данным Министерства здравоохранения, общее число пострадавших в результате стрельбы в Перми составило 43 человека.