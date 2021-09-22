СК проверяет порядок получения разрешения на оружие устроившим стрельбу в пермском вузе

Следственный комитет проверяет порядок получения разрешения на хранение оружия студентом Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), который устроил 20 сентября стрельбу в стенах образовательного учреждения.

В ведомстве заявили, что провели обыски, изъяли охотничий билет, а также документы на оружие и «другие материалы, имеющие значение для следствия».

«Также следствие проверяет порядок получения подозреваемым разрешения на приобретение охотничьего оружия, изымаются записи с камер видеонаблюдения», — говорится в сообщении на сайте СК.

Утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза. Погибли шесть человек. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен.

По данным Министерства здравоохранения, общее число пострадавших в результате стрельбы в Перми составило 43 человека.