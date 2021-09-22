Устроившему стрельбу в вузе в Перми проведут психиатрическую экспертизу
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.
Отмечается, что в связи со стрельбой в вузе назначены судебно-медицинские, баллистические, трассологические и другие судебные экспертизы.
«Кроме того, для оценки психического состояния фигуранта ему будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза», — заявили в СК.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании Пермского государственного национального исследовательского университета.
Погибли шесть человек. При задержании нападавший оказал сопротивление и был ранен.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, общее число пострадавших в результате стрельбы в Перми составило 43.