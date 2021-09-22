Устроившему стрельбу в вузе в Перми проведут психиатрическую экспертизу

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Студенту, который устроил стрельбу в университете в Перми, проведут психолого-психиатрическую экспертизу. 
Устроившему стрельбу в вузе в Перми проведут психиатрическую экспертизу
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

Отмечается, что в связи со стрельбой в вузе назначены судебно-медицинские, баллистические, трассологические и другие судебные экспертизы.

«Кроме того, для оценки психического состояния фигуранта ему будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза», — заявили в СК.

Утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании Пермского государственного национального исследовательского университета.

Погибли шесть человек. При задержании нападавший оказал сопротивление и был ранен. 

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, общее число пострадавших в результате стрельбы в Перми составило 43.

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