В Пермском университете заявили об отсутствии претензий к охранявшему вуз ЧОПу

ПГНИУ не имеет претензий к частному охранному предприятию, которое занималось охраной территории кампуса, рассказал ректор вуза Дмитрий Красильников. Об этом сообщает Интерфакс.

«Претензий (к ЧОПу. — RT) со стороны вуза не было», — сказал он.

Ректор отметил, что договор с ЧОПом действует до конца января 2022 года.

«Безусловно, та трагедия, которая произошла, требует и кардинальной переработки нашей системы безопасности, и, возможно, дополнений в федеральное законодательство. Этот вопрос нужно смотреть комплексно и с большим количеством специалистов из соответствующих служб», — добавил Красильников.

Утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза. Погибли шесть человек. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство выделило около 18,5 млн рублей на компенсации пострадавшим и семьям погибших в результате стрельбы в Перми.