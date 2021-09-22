В Пермском университете заявили об отсутствии претензий к охранявшему вуз ЧОПу

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ПГНИУ не имеет претензий к частному охранному предприятию, которое занималось охраной территории кампуса, рассказал ректор вуза Дмитрий Красильников. Об этом сообщает Интерфакс.
В Пермском университете заявили об отсутствии претензий к охранявшему вуз ЧОПу
  • РИА Новости

«Претензий (к ЧОПу. — RT) со стороны вуза не было», — сказал он.

Ректор отметил, что договор с ЧОПом действует до конца января 2022 года.

«Безусловно, та трагедия, которая произошла, требует и кардинальной переработки нашей системы безопасности, и, возможно, дополнений в федеральное законодательство. Этот вопрос нужно смотреть комплексно и с большим количеством специалистов из соответствующих служб», — добавил Красильников.

Утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза. Погибли шесть человек. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен. 

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство выделило около 18,5 млн рублей на компенсации пострадавшим и семьям погибших в результате стрельбы в Перми.

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