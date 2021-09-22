В Кемеровской области планируют построить 34 поликлиники для взрослых и детей.

Об этом сообщает ОТР со ссылкой на сайт регионального правительства.

Речь идёт о территориях, где в настоящее время не хватает амбулаторий. Места уже определены.

Финансирование будет вестись из федерального и регионального бюджетов, а также за счёт инвесторов. Программа рассчитана до 2025 года.

Ранее главный врач городской поликлиники №2 доктор медицинских наук Наталья Шиндряева в беседе с НСН рассказала о подробностях диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва».