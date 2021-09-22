В Кемеровской области планируют построить 34 поликлиники

Короткая ссылка
В Кемеровской области планируют построить 34 поликлиники для взрослых и детей.
В Кемеровской области планируют построить 34 поликлиники
  • Pixabay

Об этом сообщает ОТР со ссылкой на сайт регионального правительства.

Речь идёт о территориях, где в настоящее время не хватает амбулаторий. Места уже определены.

Финансирование будет вестись из федерального и регионального бюджетов, а также за счёт инвесторов. Программа рассчитана до 2025 года.

Ранее главный врач городской поликлиники №2 доктор медицинских наук Наталья Шиндряева в беседе с НСН рассказала о подробностях диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить