В Кемеровской области планируют построить 34 поликлиники
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Об этом сообщает ОТР со ссылкой на сайт регионального правительства.
Речь идёт о территориях, где в настоящее время не хватает амбулаторий. Места уже определены.
Финансирование будет вестись из федерального и регионального бюджетов, а также за счёт инвесторов. Программа рассчитана до 2025 года.
Ранее главный врач городской поликлиники №2 доктор медицинских наук Наталья Шиндряева в беседе с НСН рассказала о подробностях диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва».