В передвижных медкомплексах в Удмуртии осмотрели 33 тысячи человек с начала года

В передвижных медицинских комплексах в Удмуртии осмотрели 32 747 человек за восемь месяцев 2021 года.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Комплексы выезжали около 1 тыс. раз и посетили почти 1,1 тыс. населённых пунктов.

Выявлено 1120 подозрений на заболевания, в 1482 случаях пациенты были направлены на дополнительные обследования.

Вновь выявили 652 случая заболевания.

Ранее доктор медицинских наук, главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева в беседе с НСН рассказала о подробностях диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва».