В передвижных медкомплексах в Удмуртии осмотрели 33 тысячи человек с начала года
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Комплексы выезжали около 1 тыс. раз и посетили почти 1,1 тыс. населённых пунктов.
Выявлено 1120 подозрений на заболевания, в 1482 случаях пациенты были направлены на дополнительные обследования.
Вновь выявили 652 случая заболевания.
Ранее доктор медицинских наук, главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева в беседе с НСН рассказала о подробностях диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва».