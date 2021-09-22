В Свердловской области рассказали о ситуации с коечным фондом для пациентов с COVID-19

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В Свердловской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с коронавирусом.
В Свердловской области рассказали о ситуации с коечным фондом для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Мы были вынуждены сегодня принять решение о возвращении в разряд ковидных около 200 коек на территории области, из них 100 на территории Екатеринбурга», — заявил на брифинге по итогам заседания оперативного штаба заместитель губернатора Павел Креков.

По его словам, это делается для того, чтобы обеспечить необходимым количеством коек тех пациентов, которым потребуется серьёзное лечение в условиях стационара.

Как добавил Креков, в регионе отмечено увеличение заболеваемости не только COVID-19, но и обычными ОРВИ. Также зафиксированы единичные случаи заболевания гриппом.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.

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