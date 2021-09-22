В Петербурге сообщили о планах по обновлению городской больницы №15
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
«Я предложил: давайте построим новый высокотехнологичный корпус на нашей же территории, чтобы больница стала не просто перевалочным пунктом, где оказывают минимум помощи и переправляют в другие больницы, а построим полноценный многопрофильный центр, готовый перекрыть весь юго-запад. Нас услышали в Смольном и поддержали», — заявил Новицкий.
В октябре должен начаться снос двух старых корпусов, на месте которых появится новый.
Как отметил врач, к следующему новому году все строительные работы должны быть завершены.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве модернизировали 23 городские поликлиники, а также благоустроили территорию рядом с ними.