В Петербурге сообщили о планах по обновлению городской больницы №15

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Главный врач городской больницы №15, главный гематолог Санкт-Петербурга доктор медицинских наук Андрей Новицкий рассказал о планах по обновлению медучреждения.
В Петербурге сообщили о планах по обновлению городской больницы №15
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Я предложил: давайте построим новый высокотехнологичный корпус на нашей же территории, чтобы больница стала не просто перевалочным пунктом, где оказывают минимум помощи и переправляют в другие больницы, а построим полноценный многопрофильный центр, готовый перекрыть весь юго-запад. Нас услышали в Смольном и поддержали», — заявил Новицкий.

В октябре должен начаться снос двух старых корпусов, на месте которых появится новый.

Как отметил врач, к следующему новому году все строительные работы должны быть завершены.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве модернизировали 23 городские поликлиники, а также благоустроили территорию рядом с ними.

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