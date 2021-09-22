Депутат Геннадий Онищенко напомнил о вреде чипсов

Депутат Госдумы VII созыва Геннадий Онищенко напомнил россиянам о вреде чипсов.

«Использование этого продукта (чипсов — RT.) в питании детей — грубое нарушение принципов здорового питания, которое пагубно влияет на избыточный вес, ожирение детей. Кишечные проблемы, связанные с употреблением этого продукта, это и гастрит, и язвенная болезнь», — заявил депутат в беседе с Life.ru.

Онищенко также порекомендовал россиянам есть больше фруктов и овощей и использовать другие способы приготовления картофеля, без подсластителей и усилителей вкуса.

Ранее «Известия», ссылаясь на Роскачество, писали, какую опасность представляют чипсы и картофель фри.