Депутат Геннадий Онищенко напомнил о вреде чипсов
- РИА Новости
«Использование этого продукта (чипсов — RT.) в питании детей — грубое нарушение принципов здорового питания, которое пагубно влияет на избыточный вес, ожирение детей. Кишечные проблемы, связанные с употреблением этого продукта, это и гастрит, и язвенная болезнь», — заявил депутат в беседе с Life.ru.
Онищенко также порекомендовал россиянам есть больше фруктов и овощей и использовать другие способы приготовления картофеля, без подсластителей и усилителей вкуса.
Ранее «Известия», ссылаясь на Роскачество, писали, какую опасность представляют чипсы и картофель фри.