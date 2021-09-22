Бастрыкин вместе со следственной группой прибыл в Пермь

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вместе со следственно-оперативной группой прибыл в Пермь.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Самолёт с Бастрыкиным и следственно-оперативной группой приземлился в Перми», — сказал собеседник агентства.

Бастрыкин в рамках своего визита в Пермь, как ожидается, посетит Пермский государственный национальный исследовательский университет, где произошла стрельба, а также заслушает доклады о ходе расследования.

Утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза. Погибли шесть человек. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен.

22 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о награждении полицейского Константина Калинина, который обезвредил напавшего на вуз в Перми.