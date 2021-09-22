Аналитики назвали вакансии с самыми высокими зарплатами в Калининграде
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на сервис SuperJob.
Второе место занимает вакансия водителя категории Е с зарплатой от 100 тыс. рублей. Далее следует предложение для разработчика с зарплатой от 70 тыс. рублей.
В список также попали вакансии медицинского представителя и врача-неонатолога.
Ранее HR-директор технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр» Джамиль Сулейманов заявил в беседе с ФАН, что набрать перспективных сотрудников становится сложнее.