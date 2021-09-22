В России за сутки проведено почти 400 тысяч тестов на коронавирус

В России за сутки проведено 398 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«За последние сутки проведено 398 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22 сентября остаётся 1 163 321 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.

Отмечается, что всего в России проведено свыше 187,7 млн тестов на коронавирус.

Ранее Министерство здравоохранения России утвердило новую, 12-ю версию временных методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции COVID-19.

В июле Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.