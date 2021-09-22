В России приступили к созданию умного автомата

В России начато создание нового стрелкового комплекса с использованием нейросетей, заявил главный конструктор АО «Концерн «Калашников» Сергей Уржумцев.

«Это отдельные комплексы из состава системы поражения с элементами искусственного интеллекта, которые уже сейчас позволяют практически полностью обеспечить автоматизацию процессов идентификации, прицеливания и сопровождения целей, а также выполнение выстрела», — цитирует РИА Новости Уржумцева.

По его словам, компания предложит Минобороны открыть научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу с целью довести разработку до уровня серийных образцов.

Он добавил, что новый стрелковый комплекс должен обеспечить повышение вероятности и скорости поражения целей.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия опережает Запад в области создания оружия на новых физических принципах.