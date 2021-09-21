Силуанов рассказал о переговорах с бизнесом по налогам

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что правительство и крупный бизнес ещё не достигли договорённостей по механизму повышения налоговой нагрузки с 2022 года. Он отметил, что власти хотят найти решение, которое будет учитывать позицию бизнеса.

Силуанов отметил, что ожидается ещё ряд настроечных мероприятий, также планируется «проработать вопрос налогообложения по металлургам».

«Две темы: это НДПИ и вторая тема — налогообложение дополнительной прибыли в результате выплаты (больших. — RT) дивидендов, превышающих определённый уровень капитала (за определённый период. — RT)», — приводит ТАСС слова главы Минфина.

Силуанов объяснил, что цель корректировки формулы по налогу на прибыль — «стимулировать предприятия больше оставлять денег в России, вкладывать в проекты, меньше выплачивать дивиденды». По словам министра, в связи с этим подготовлены поправки, которые обсуждаются с бизнесом.

«У бизнеса, сразу скажу, есть вопросы. Мы за эту неделю, я уверен, сможем договориться по вопросам, которые беспокоят бизнес. Мы слышим их», — заявил он.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал планы Федеральной налоговой службы дать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям возможность уплачивать все налоги, сборы и страховые взносы одним платежом.