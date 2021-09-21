Силуанов рассказал о переговорах с бизнесом по налогам
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Силуанов отметил, что ожидается ещё ряд настроечных мероприятий, также планируется «проработать вопрос налогообложения по металлургам».
«Две темы: это НДПИ и вторая тема — налогообложение дополнительной прибыли в результате выплаты (больших. — RT) дивидендов, превышающих определённый уровень капитала (за определённый период. — RT)», — приводит ТАСС слова главы Минфина.
Силуанов объяснил, что цель корректировки формулы по налогу на прибыль — «стимулировать предприятия больше оставлять денег в России, вкладывать в проекты, меньше выплачивать дивиденды». По словам министра, в связи с этим подготовлены поправки, которые обсуждаются с бизнесом.
«У бизнеса, сразу скажу, есть вопросы. Мы за эту неделю, я уверен, сможем договориться по вопросам, которые беспокоят бизнес. Мы слышим их», — заявил он.
Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал планы Федеральной налоговой службы дать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям возможность уплачивать все налоги, сборы и страховые взносы одним платежом.