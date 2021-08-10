Экономист прокомментировал идею нового способа уплаты налогов бизнесом

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал планы Федеральной налоговой службы дать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям возможность уплачивать все налоги, сборы и страховые взносы одним платежом.

«Для бизнеса это достаточно важно. Потому что чем меньше операций (особенно для малого бизнеса, где ограниченное количество рабочих рук и где буквально на счету каждая единица времени), тем это удобнее, это всегда сокращает количество документов», — заявил экономист.

Он также выразил мнение, что это будет способствовать упрощению и отчётности по этим документам.

«Потому что для них есть одна операция — это заплатить, отправить деньги, а другая — составить отчётность по платежам, которые они совершают, это большое удобство, снижение так называемой административной организационной нагрузки», — пояснил эксперт.

По словам Беляева, также это один из шагов на пути к дальнейшей «цифровизации экономики и унификации отчётных документов».

Ранее, как сообщал РБК, ФНС планирует дать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям возможность уплачивать все налоги, сборы и страховые взносы одним платежом.

Отмечается, что плательщику нужно будет внести сумму на единый счёт, а налоговый орган распределит её по соответствующим налогам и сборам.