РБК: ФНС разрабатывает новый способ уплаты налогов бизнесом

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Федеральная налоговая служба (ФНС) в конце июля разместила на портале госзакупок контракт на выполнение нормативно-методической работы по теме «Разработка концепции внедрения института единого налогового счёта».
РБК: ФНС разрабатывает новый способ уплаты налогов бизнесом
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Как пишет РБК, налоговая служба планирует дать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям возможность уплачивать все налоги, сборы и страховые взносы одним платежом.

Отмечается, что плательщику нужно будет внести сумму на единый счёт, а налоговый орган распределит её по соответствующим налогам и сборам.

«Любую сумму положительного сальдо (переплату) по ЕНС можно будет использовать как актив — быстро вернуть и направить на счёт другого лица», — добавляет пресс-служба ФНС.

Ранее руководитель ФНС России Даниил Егоров дал прогноз относительно поступлений налогов в бюджет страны в 2021 году. По его словам, ФНС рассчитывает на рост поступлений налогов в бюджет страны по итогам года на 4,5 трлн рублей — до 25,5 трлн рублей.

Также заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов сообщил, что объём поступлений в городской бюджет от упрощённой системы налогообложения (УСН), применяемой малым и средним бизнесом, за I полугодие 2021 года вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Как сообщает НСН, по сравнению с первым полугодием 2019 года рост составил 36%. 

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